Postrelili so jih med večerjo

V nedeljskem nočnem streljanju v prestolnici afriške države Burkina Faso je umrlo najmanj 18 ljudi, deset pa je lažje ali huje ranjenih. Predstavnik policije je poudaril, da so med padlimi pod streli v turški restavraciji poleg domačinov tudi tuji državljani.

Poznavalci zatrjujejo, da so bili napadalci verjetno pripadniki militantne islamske skupine Al-Qaida in Magreb.

Preiskovalci ne vedno natančno, koliko napadalcev je streljalo, čeprav je policija po nočnem pregonu v jutranjih urah dva osumljenca ubila.

Mladenka, ki je bila na rojstnodnevni zabavi svojega brata, je zgroženo povedala: »Bilo je veselo, ravnokar smo pojedli večerjo, ko so začeli streljati, bežali smo vsevprek, nastal je kaos, moj brat je ostal notri, ne vem, kaj je z njim.«

Poznavalci zatrjujejo, da so bili napadalci verjetno pripadniki militantne islamske skupine Al-Qaida in Magreb (AQIM), ki je v Burkina Fasu, eni najrevnejših držav v Afriki, napadla že večkrat. Vodstvo države je namreč podprlo protidžihadistične operacije francoske vojske, ki podpira in uri 2800 vojakov, ti varujejo mejo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je streljanje že označil za teroristični napad.

Izvedla naj bi ga ista skupina ki je januarja 2016 napadla hotel v prestolnici in ubila 29 gostov, med njimi so bili Francozi, dva Švicarja, Nizozemec in šest Kanadčanov.

Prebivalcem Burkina Fasa v zadnjem času preti tudi domači pridigar Ibrahim Malam Dicko, ki je s svojimi privrženci organiziral že več napadov na varnostne sile in civiliste, pri čemer je umrlo 5 ljudi.