Posnel tatova, a ju ne utegnejo aretirati

LEIGH – Anglež Jack Whiteley je policiji ponosno predal posnetek dveh tatov, ki sta mu iz skladišča ukradla za skoraj 30.000 evrov vrtnega pohištva. Prepričan je bil, da bodo možje v modrem zlikovca prijeli in mu vrnili ukradene predmete. Pa na njegovo veliko presenečenje ni bilo tako.

30 tisoč evrov škode, policija pa nič.

Po pregledu posnetka nadzornih kamer so policisti brez težav izsledili lastnika kombija in celo sledili gibanju vozila, a tatov kljub temu niso prijeli – menda niso imeli časa. Jack je čakal in čakal, nato pa poklical na postajo in se pritožil, policist pa mu je v odgovor zapisal: »Žal ne moremo pomagati, prezaposleni smo z drugim delom. Zelo nam je žal.«

Razumljivo je, da je 69-letni Jack ogorčen nad odzivom: »Rekli so, da sem jim priskrbel vse potrebne dokaze za aretacijo, da bodo končno lahko zašili tolpo. Minilo je nekaj časa in nič se ni zgodilo, zato sem jih poklical in vprašal, kaj za vraga se dogaja. Zakaj plačujemo davke za policijo, če potem ne migne s prstom?« Prepričan je bil, da bo lahko še isti dan poslal svoj kombi in pripeljal pohištvo nazaj v svoje skladišče. Od takrat pa je minilo že toliko časa, da so ga zlikovci zagotovo prodali.

Jack je krajo prijavil minuli mesec, zelo je bil zadovoljen, da je široko odprl denarnico za namestitev vrhunske nadzorne opreme. Na njej sta jasno vidna moški in ženska, ki ukradeno pohištvo zlagata v kombi. Kos po kos sta kradla dolge tri dni. Policija se izgovarja, da so imeli takrat veliko pomembnejše primere, ki so se jim morali posvetiti. Tatiča pohištva sta še vedno na svobodi.