Poskus posilstva: v usta ji je dal penis, ona pa: Imam HIV

LONDON – Voznik Uberja Suleiman Abdirizak še gotovo ni slišal pregovor o karmi. Ko je novembra lani v svojem avtomobilu skušal posiliti žensko in ji v usta posilil svoj penis, mu je ta rekla, da je okužena z virusom hiv. Posiljevalec je bil nad njenimi besedami osupel, v trenutku jo je izpustil in si pričel panično izpirati usta in svoj spolni organ.

Ko je ženska naročila uber, si zagotovo ni predstavljala, da se bo vožnja spremenila v pravo nočno moro. Voznik naj bi ji dejal, da jo bo peljal le, če ga bo oralno zadovoljila. Ko jo je že napadel, pa je doživel pravi hladni tuš in napad panike. Na sodišču se Abdirizak brani, da je bil oralni spolni odnos pravzaprav dekletova zamisel.

»Sedla je na sprednji sedež in predlagala, da se umakneta na samo. Spraševala ga je, kakšen parfum nosi. Opisal jo je kot nadležno,« poročajo britanski mediji. Ženska, ki je bila močno opita, pa je dejala, da ko je spoznala, kaj se dogaja, se je dotikal njenih stegen in ji govoril, kako lepa je.

»Ne vem, kako sem prišla na to idejo, da sem mu rekla, da sem okužena s HIV. Dejala sem mu, da ga ima že pet let in nadaljevala, da ne vem, kaj se bo zgodilo, glede na to, da sem se dotaknila njegovega penisa,« je dejalo dekle in nadaljevalo, da je panično posegel po steklenici vode in si pričel izpirati usta in spolni ud, saj je mislil, da je okužen.