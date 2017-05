Poškodovanec na urgenci: Dobro jutro, ubil sem dve osebi

OSIJEK – Hrvaške medije je preplavila novica o morilcu, ki je pripešačil iz Srbije do Osijeka po zdravniško pomoč. »Dobro jutro, poškodoval sem si koleno. Peš sem prišel iz Srbije. Tam sem ubil dve osebi, pijan in v afektu,« je osebju na urgenci ob 6.30 priznal Frigeš Nađ (52). Povsem priseben in umirjen je razkril svoje grozljivo dejanje, po katerem je peš ušel iz svoje države. Hodil je ob progi, da se ni izgubil, je še povedal. Osebje je v trenutku poklicalo policijo, ki je ugotovila, da moški pri sebi nima nobenega dokumenta.

»Ugotovili smo, da gre za 52-letnega državljana Srbije, ki je nezakonito prečkal našo mejo, zato so zoper njega sprožili postopek,« je medijem potrdil tamkajšnji tiskovni predstavnik policije Dario Premec. Nađa bodo izročili Srbiji, toda ne zato, ker ga iščejo zaradi dvojnega umora, temveč zaradi ilegalnega prečkanja meje.

Srbski mediji poročajo, da je bil Nađ na begu od 27. aprila, ko je v mestu Doroslovje usmrtil Roberta Hola (62) in Eržebeto Štamfer (79) ter hudo poškodoval Rozalijo Kroh.