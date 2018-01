Posiljevalec iz črnega taksija na prostosti

LONDON – Leta 2009 so v Londonu aretirali danes 60-letnega Johna Worboysa, striptizerja in taksista, ker je najprej omamil, nato pa spolno zlorabil 12 potnic, eno je posilil. Žrtve so bile osamljene ženske, ki jih je vozil domov, med vožnjo pa jih je omamil. Po njegovi aretaciji je prijavo za spolni napad vložilo več kot 100 žrtev, policija pa ocenjuje, da bi jih lahko bilo celo več kot 500. V teden dni trajajočem sodnem procesu so ga obsodili na najmanj osem let zapora, zdaj pa so ga izpustili pogojno.



Odvetnica, ki zastopa dve žrtvi, ki sta tožili policijo zaradi neuspešne preiskave zoper Worboysa, je povedala, da so žrtve šokirane zaradi odločitve, da ga predčasno izpustijo iz zapora, saj naj bi to izvedele po radiu, medtem ko so otrokom pripravljale čaj.

100 žensk je po aretaciji prijavilo spolni napad.

Perverznež je svoje žrtve vozil v črnem avtomobilu z oznako za taksi. Ženskam je razlagal, da je na lotu zadel na tisoče funtov, in jih vabil, da z njim proslavijo, pri tem pa jim je ponujal vodko ali šampanjec, pomešana z narkotiki, in zdravila. Koktajl je žrtve popolnoma ohromel, zato je z njimi lahko počel, kar se mu je zahotelo. Policija je v prtljažniku odkrila celo »komplet za posilstvo«, v katerem so bili tablete za spanje, kondomi, rokavice in pepelnik, v katerem je drobil tablete. Žrtve so se zbudile z globoko luknjo v spominu, od njih pa je jemal tudi spominke, denimo ročno uro. Policisti so odkrili še beležko, kamor je skrbno beležil imena in naslove svojih žrtev. Na sojenju so prav vse žrtve govorile, da so se z njim počutile varno, večkrat jih je vozil okoli veliko ceneje, kot bi sicer plačale za vožnjo s taksijem do doma, z izgovorom, da živi v njihovi bližini.