Posiljena zaradi govedine

NEW DELHI – Ker je muslimanka in je jedla govedino, so jo štirje moški okrutno posilili, je povedala 20-letna Indijka. Hindujci namreč verjamejo, da je krava sveta žival, njihovo ubijanje pa je v nekaterih indijskih zveznih državah prepovedano.



Dvajsetletnica trdi, da so jo napadalci pred dvema tednoma posilili, poleg nje so zlorabili tudi njeno 14-letno nečakinjo, čeprav govedine nista jedli. Poleg tega so moški do smrti pretepli strica in teto na njunem domu v Mewatu, regiji, v kateri večinoma živijo muslimani. Policija je četverico že aretirala, obtoženi so posilstva, in čeprav se je zločin zgodil pred dvema tednoma, so podrobnosti v javnost prišle šele zdaj.



»Četverica je rekla, da sva jedli govedino, vendar je nisva, in da morava biti za to kaznovani. Tudi meni in moji družini so grozili z umorom, če bomo kadar koli komu povedali, kaj se nam je zgodilo,« je povedala 20-letnica.



Regija Mewat, ki je od indijskega glavnega mesta New Delhi oddaljena kakih 100 kilometrov, je bila pred kratkim na naslovnicah medijev, saj je tamkajšnji visoki uradnik novinarjem povedal, da bi morala policija preverjati, ali nekatere tradicionalne jedi vsebujejo govedino.



»Muslimanska skupnost je šokirana in prestrašena zaradi grozljivih napadov, ki se doslej tu niso nikoli dogajali,« je izjavil vodja muslimanske skupnosti v Mewatu Ramzan Chaudhary. Nekateri pa menijo, da so napadi načrtovani, da bi se ustvaril prepad med hindujci in muslimani. »Že od neodvisnosti nismo imeli verskih napetosti. Hindujci in muslimani so tu vedno živeli v miru. Povsem možno je, da je incidcent načrtovan, da bi sprožil verske napetosti v regiji,« meni član odvetniške zbornice Abid Khan.