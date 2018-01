Pošastna mati petletne deklice priznala: Ubila sem jo

Zaradi umora hčerke je bila obsojena na 22 let zapora. Foto: vir: twitter

CLEVELAND – V glavnem mestu ameriške zvezne ameriške Ohio so na 22 let zapora obsodili 30-letno Ming Ming Čen, ki je do smrti pretepla petletno hčer Ashley. Policiji je grozljivo dejanje priznala, ob tem pa povedala, da je truplo deklice skril mož Liang Džao v njuni restavraciji.

»Rekla sem mu, naj poskrbi za to,« je povedala detektivu in dejala, da je hčer pretepla, ker je bila preobremenjena in utrujena, poleg tega pa je bila deklica neposlušna. »V restavraciji sem bila za vse sama. Tega ji nisem hotela storiti, toda včasih se pač človek ne more brzdati,« je še hladnokrvno dodala.

Ko sta zakonca skrila truplo, sta poklicala policijo in deklico prijavila kot pogrešano, pozneje pa so njeno truplo našli v restavraciji v mestu Jackson Township.

Zaradi umora hčerke so jo obsodili na 22 let zapora, ameriške oblasti pa jo bodo izročile Kitajski, od koder sta se zakonca v ZDA tudi nelegalno priselila.