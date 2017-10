Pošastna mati pekla svojo dveletnico na žaru

ZEMST – Grozljiva zgodba prihaja iz Belgije. Tamkajšnja policija je aretirala 27-letno Julie M., ki je svojo hčerko (2) spekla na žaru. Sosedi so poklicali policijo zaradi otroških krikov, iz garaže pa se je vil dim.

»Obe bi morali zgoreti, le tako bova skupaj v raju«

Ko so gasilci in policisti vdrli v garažo, so našli Julie, kako na žaru peče otroško truplo. »Obe bi morali zgoreti, le tako bova skupaj v raju,« je policistom povedala psihično motena Julie. Zdaj skušajo ugotoviti, ali je hčer ubila že prej ali jo je kar živo zažgala.

Julie je s hčerko sicer živela pri materi, vendar te usodnega večera ni bila doma. Julie je bila menda že nekaj časa v hudi depresiji zaradi težavne ločitve.