Posadila sta ga na letalo in se ga znebila

Zgodba Rogerja Curryja razkriva globine pokvarjenosti človeške duše. Nesrečnika, ki trpi za demenco, sta žena in sin novembra 2015 odpeljala iz njegovega doma v Los Angelesu, ga posadila na letalo in brez dokumentov odložila v Veliki Britaniji. Pozneje so 76-letnega možakarja našli na avtobusni postaji Hereford. Odkrila sta ga moška in z mahanjem priklicala reševalno vozilo, ki se je peljalo mimo. Pozneje sta reševalca povedala, da je imel eden od moških ameriški naglas, a je bil mlajši od Curryja. Za njim se je izgubila vsakršna sled.



Nesrečnega možakarja so odpeljali v dom za ostarele, medtem ko je policija ob pomoči socialnih služb več mesecev poskušala odkriti, za koga gre. Dolgih osem mesecev pozneje so ga z letalom poslali nazaj v Ameriko, kjer so ga v Los Angelesu prevzele ustrezne službe. Tam so odkrili, da sta ga v London peljala žena Mary in sin Kevin Curry, ker sta se ga želela znebiti. Pred tem se je na Otoku ugibalo, od kod se je pojavil skrivnostni moški. Opazili so, da je bil od glave do peta oblečen v nova oblačila iz prodajalne Tesco. Marca lani ga je osebje doma za ostarele že začelo klicati Roger, potem ko je sam večkrat naključno izrekel ime Roger Curry. A kljub temu policija ni vedela, ali gre za njegovo pravo ime ali ne.



Upokojenec je zdravnikom in osebju povedal, da ni iz teh krajev, a nič več kot to. Medtem so policisti kontaktirali veteranske organizacije, saj so domnevali, da bi lahko bil bivši vojak. »Verjetno imamo njegovo ime, to pa je tudi vse,« je takrat povedala policistka Sarah Bennett s postaje West Mercia. »Nimamo dokumentov, po katerih bi ga lahko identificirali, ne vemo, od kod je, ali ima družino. Pregledali smo posnetke nadzornih kamer in se obrnili na Interpol. Pregledali smo tudi, ali so kje prstni odtisi ali sledi DNK, a še nismo dobili rezultatov.«



Pogorela jim je hiša



Zgodba se je začela razpletati po objavi na televiziji. Gledalka Debbie Cocker je na internetu našla fotografijo mladeniča, ki bi lahko bil skrivnostni moški. Objavljena je bila v letopisu generacije 1958 srednje šole Edmonds High School v državi Washington. Na njej je bil 18-letni dijak Roger Curry. Nadaljnja raziskava jih je pripeljala do pogorele hiše v predmestju Los Angelesa. Policisti so fotografije moškega pokazali sosedom, ti so ga nemudoma prepoznali. Povedali so, da je bil medicinski brat, da je bil poročen in ima dva otroka. Nato so jim povedali, da je njegovo družino doletela tragedija. Novembra 2014 jim je sredi noči pogorela hiša. Sosedje jih niso videli do avgusta leta 2015, ko so našli Rogerja in njegovo ženo, ki je prav tako bolna, kako sta kampirala na vrtu pred svojo pogorelo hišo. Njun sin Kevin jima je prinašal hrano, videti je bilo, da sta zaklenjena za ograjo okoli hiše.



Soseda Zenia Leon je povedala, da so bili reševalci šokirani, ker sta bila v tako slabem stanju. Roger naj bi jokal, ker ju sin zlorablja. »Kdo to počne svojim staršem?« se je spraševal. Sin je vso odgovornost zavrnil. Rekel je, da je oče zbolel, ko so med počitnicami obiskali Anglijo. Takrat naj bi prosil prijatelja, naj ga odpelje v bolnišnico. Kevin sicer ni znal pojasniti, zakaj je očeta pustil v Angliji in nato ni osem mesecev nikomur povedal, kje je starostnik. Zaradi visokih cen oskrbe v Združenih državah pogosto puščajo starostnike pred vhodi ali v čakalnicah bolnišnic. Temu pravijo odlaganje babice.



Zaradi primera Rogerja Curryja so v britanskem Somersetu aretirali moškega in ga spustili po plačilu varščine. Za zdaj proti njemu še niso vložili obtožnice.