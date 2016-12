Pornesi zasegli 95 kil kokaina

SYDNEY – Kanadska pornoigralka Isabelle Lagace je včeraj na sojenju v Sydneyju priznala krivdo, da je v državo pretihotapila za slabih 30 milijonov evrov kokaina. Komaj 28-letna lepotica iz Quebeca je na križarjenje prinesla neverjetnih 95 kilogramov belega praška. Na ladji Sea Princess so jo prijeli septembra. Z njo je bila 23-letna Melina Roberge, ki pa se je izrekla za nedolžno in je zanikala tihotapljenje. V celotno zgodbo je vpleten še 63-letni Andre Famine, ki mu bodo sodili ločeno 3. februarja prihodnje leto. Pred preiskovalnega sodnika so stopili vsi skupaj, Famine ni niti za trenutek pogledal proti ženskama, ki sta ves čas jokali. Na sojenju minulo sredo je Isabelle sodelovala prek videokonference iz zapora Silverwater, kjer je trenutno v priporu. V vsem času je spregovorila le tri besede – ja in hvala lepa.



Spomnimo se, da je bila Isabelle na počitnicah na križarki, ko so jo v skupni akciji izsledili ameriški in avstralski policisti. Poveljnik obalne straže Tim Fitzgerald je razkril, da so v njeni kabini odkrili 35 kilogramov kokaina, medtem ko je bila ladja privezana v pristanišču v Sydneyju. Na svojem spletnem profilu je ves čas objavljala, kako uživa na počitnicah. Obiskovala je eksotične kraje in se prepuščala sončnim žarkom. Obiskala je Kolumbijo, Francosko Polinezijo, Čile, Peru in Novo Zelandijo. Na sled so ji prišli policisti iz Združenih držav, ki so jo začeli opazovati kot sumljivo popotnico, ki bi lahko bila vpletena v mednarodno tihotapsko mafijo. Kakšno kazen si bo prislužila s priznanjem, še ni znano, saj bo sodba izrečena šele prihodnje leto. Zaradi tako velike količine mamil ji grozi dosmrtna ječa.