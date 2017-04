Poplave terjale žrtev: zapeljala sta v reko, truplo so našli nekaj ur kasneje

BRATISLAVA – Ulice in kleti v nekaterih delih Slovaške, Češke in Poljske so te dni zaradi močnega dežja poplavljene, s severa Slovaške po poročajo o smrtni žrtvi. Moška sta s terenskim vozilom zapeljala v reko v vasi Ochodnica, iz vozila se ni uspel rešiti 60-letnik, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ko sta moška zapeljala v reko, se nista mogla rešiti iz avtomobila, tok reke pa ju je odnesel. 41-letnik se je na koncu uspel oprijeti za drevo in se rešiti, 60-letnika pa so našli nekaj ur kasneje.

Močno deževje je težave na Češkem in na Poljskem povzročalo že v petek, gladine rek pa so se še dodatno zvišale zaradi taljenja snega.

Gasilske enote dneve in noči črpajo vodo iz kleti, varujejo poplavljene ulice ter mostove in s protipoplavnimi vrečami utrjujejo nasipe.

Gladina vode je danes popoldan na vseh območjih počasi začela upadati, še navaja dpa.