Policista večkrat zabodla in porezala po glavi, vratu in roki

BILJE – Hrvaško pretresa napad na policista, ki je ustavil Američanko Vanesso Raney (41) in hotel preveriti njeno identiteto.

V mestu Bilje jo je policist ustavil in zahteval dokumente. Ker jih ni imela, jo je posadil na zadnji sedež avtomobila. Ženska je nato policista, ki je sedel na sprednjem sedežu, napadla in ga porezala ter večkrat zabodla. Poškodovala ga je po glavi, vratu in roki. K sreči je mimo pripeljalo drugo policijsko vozilo. Rešili so policista, napadalko pa odpeljali v pripor v Zagreb.

Raneyjeva naj se bi po pisanju hrvaških medijev leta 2015 vpisala na filozofsko fakulteto v Zagrebu, kjer naj bi študirala jezike. Že tam je očitno povzročila kopico težav, saj jo je več študentov in profesorjev ovadilo zaradi nadlegovanja, dekan pa ji je prepovedal vstop na fakulteto zaradi širjenja pornografskih in vulgarnih sporočil, ki jih je pošiljala lektorici na fakulteti.

Na Hrvaškem naj bi bivala nezakonito.