Policist prodajal podatke

LIVERPOOL – Nigel Mungur in njegova žena Nicola sta bila svojčas zaposlena na policijski postaji v Lancashiru. Takrat je 40-letni Nigel iz računalnika kradel podatke žrtev prometnih nesreč in jih nato prodajal podjetjem, ki se ukvarjajo z odškodninskimi tožbami. Tako sta zaslužila vrtoglavih 450.000 evrov. S tem denarjem sta si privoščila nakup porscheja in luksuzna potovanja na različne konce sveta.

Minuli petek je Nigelu Kraljevo sodišče v Chesterju odmerilo petletno zaporno kazen. Priznal je pranje denarja in neavtoriziran vstop v računalniški sistem med 31. marcem 2007 in 30. aprilom 2014. Njegova žena je prav tako priznala krajo osebnih podatkov. Na leto sta pospravila okoli 70.000 evrov in ustanovila svoje lastno podjetje, ki je nato prodajalo te informacije. Na sled so jima prišli leta 2014, ko so se ljudje začeli pritoževati, da jih kličejo podjetja, čeprav niso dali osebnih podatkov drugim kot policiji. Nekega moškega so poklicali, še preden je policist prispel na njegov dom, da bi pobral izjavo. Zakonca, ki imata tri otroke, sta seveda izgubila službo pri policiji. »Pohlep je Nigela Mungura prisilil h kraji zaupnih podatkov iz policijskih arhivov,« je povedal tožilec Richard Riley. »Nicola je dobro vedela, kaj počne, in ga k temu celo spodbujala ter mu pomagala.« Žena je za svojo vlogo dobila 12 mesecev pogojne kazni.