Policist pretepel 11-letnika. Bo deček oglušel?

BEOGRAD – Srbijo pretresa dogodek, ko je policist v uniformi pretepel 11-letnega dečka in mu zadal hude poškodbe, zaradi katerih bi lahko celo izgubil sluh. Zaradi dogodka so v policiji sprožili postopek, v času dogodka pa policist naj ne bi bil na dolžnosti.

»Moj otrok vsake tri do pet minut občuti grozljive bolečine v ušesih. V desnem ušesu mu ves čas brenči, zaradi nočnih mor se ves premočen prebuja in ne more spati,« je dejal Nebojša Penčić, oče 11-letnega dečka, ki naj bi ga brutalno pretepel policist.

Tepel ga je po ušesih

Enajstletnik se je s prijatelji igral v bližini pokopališča v Subotici, ko jih je napadel pes, zaradi česar so, da bi se ubranili, pograbili grablje, ki so jih našli pred neko hišo. »Otroci pravijo, da je ženska vpila, da kradejo, v tistem trenutku pa je iz hiše pritekel policist v uniformi in začel kričati na psa. Otroci so zbežali, moj sin pa se je skril. Ni vedel, da mora bežati, ker ni storil nič slabega. Policist ga je našel, kričal nanj, dvakrat ga je udaril po ušesih. Psoval mu je mamo, spraševal, kje so njegovi prijatelji, a ni želel povedali. Še dvakrat ga je udaril po ušesih in nato zgrabil leseno palico in ga udaril še z njo. Držal ga je za kapuco, ga vlekel po ulici, vse do naše hiše. Vse to je videla žena, saj so ostali otroci pritekli in jo poklicali iz hiše,« je razkril oče.

Policist naj bi nato kričal še na očeta, ki je povedal, da je imel deček povsem rdeča ušesa. »Policista sem vprašal, na kakšni podlagi pretepa mojega otroka.« Odgovoril je, kakšen otrok je to, da so ukradli grablje, dan prej naj bi mu metali petarde. V nadaljevanju naj bi psoval njegovo mamo, kar je bilo za Penčića kaplja čez rob, saj je umrla v požaru. »Rekel sem mu: 'Konj. Ti si v uniformi. Se zavedaš, kaj si storil? pretepaš mojega mladoletnega otroka.'« Pravi, da ga je k sreči pred nadaljevanjem ustavila žena, nato pa je policist zbežal, saj je ugotovil, da so pri Penčiću nameščene nadzorne kamere, ki so vse skupaj tudi posnele.