Policist je ubil gluhega

Prometni policist iz Severne Karoline je zaradi prehitre vožnje ustavil moškega, potem pa ga ustrelil in ubil – ker je voznik, ki je bil gluhonem, poskušal s policistom komunicirati v znakovnem jeziku. Daniel Kevin Harris, 29-letni oče štiriletnega fantka, je umrl le nekaj metrov pred domom v Charlotti. Policist Jermaine Saunders ga je hotel ustaviti zaradi prehitre vožnje, a je Harris peljal naprej, policist pa se je pognal za njim in ga nekaj časa zasledoval, preden se je vendarle ustavil. A policista Harris ni počakal v avtu, stopil je iz vozila in začel ugovarjati, med prepirom pa ga je policist ustrelil. Devetindvajsetletnik je umrl na kraju dogajanja.



Toda priče pravijo, da je policist Harrisa, ki ni bil oborožen, ustrelil takoj, ko je izstopil iz avta. In še, da se je poskušal s policistom pogovarjati v jeziku gluhih. Saunders trdi, da je Harrisa ustrelil, ker je hodil proti njemu in se ni odzival na ukaze. Svojci, ki imajo prav tako težave s sluhom, so prepričani, da se je bal in položaja, v katerem se je znašel, ni razumel. Jay Harris, ki se je na policijski postaji pogovarjal s pomočjo prevajalca, je prepričan, da njegov brat ni vedel, da ga hoče policist ustaviti: »Ni bil oborožen, gluh je, verjetno ga je bilo strah, ni slišal policistovih opozoril, navodil, naj se ustavi in ne približuje.« Njuna mati je morala zaradi sinove smrti poiskati pomoč v bolnišnici, izdalo jo je srce.



Sosedje družine so obsodili policistovo odločitev najprej streljaj, potem sprašuj. »Ustavili so gluhega, invalidnega. To je povsem nesprejemljivo,« pravi sosed Mark Barringer. »Izurjeni so za prepoznavanje in vedeti bi morali, za kaj gre.«



Saundersa so začasno suspendirali, kar je običajen proces, kadar je v streljanje vpleten policist. Še ta teden ga bodo zaslišali agenti državnega preiskovalnega urada. Daniel Harris bi moral biti živ in dobiti kazen za prehitro vožnjo, pravijo sosedje, namesto tega pa njegova družina zbira sredstva za pogreb. V ta namen so že osnovali spletno stran, prek katere so že zbrali okoli 5000 dolarjev. »Ko je bil ustreljen, ni nosil orožja. Njegovo tragično smrt bi lahko preprečili,« so zapisali svojci in še: »Konec policijski okrutnosti.« Sorodniki nameravajo ustanoviti sklad v Harrisovem imenu, s pomočjo katerega bi »izobraževali ljudi, tudi policiste, kako ravnati v soočenju z gluhimi«. Radi bi dosegli še, da bi policist že ob preverjanju registrske tablice vozila izvedel, da je voznik gluh.