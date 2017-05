Policiji ušel pred nosom! Danijel, ki je ustrelil bivšo, se je skrival pri Slovenki

VRSAR – Na recepciji hotela Pineta v hrvaškem Vrsarju so v nedeljo okoli 14. ure odjeknili streli . Pred pretresenimi turisti je sedaj poskusa uboja osumljeni Danijel Brnos (30) iz Vodnjana streljal na bivše dekle Martino Terlević (19) in njenega službenega kolega Roberta Cuccurina (23), oba zaposlena v hotelu. Izstrelil je več nabojev, meril je v glavo ter prsi in samo čudež je, da sta oba bila le ranjena.

Osumljenec je že tretji dan na begu, včeraj pa je bil po neuradnih informacijah Glasa Istre okoli 14. ure lociran v Kloštru, v gozdu, a je policiji pobegnil pred nosom! Zbežal je z avtomobilom, ni pa še potrjeno, ali gre za isti BMW, s katerim se je odpeljal ustrelit svojo bivšo. Časnik še poroča, da je Brnos na področju Kloštra bival v počitniški hiši v lasti slovenske državljanke. Seveda je vanjo vlomil. Ali se je tam skrival ves čas, preden je spet ušel policiji, ni znano.

Za Danijelom je bila sicer tiralica izdana že sredi aprila, ko je Martini prvič zagrozil, da se ji bo maščeval.