Policija v povezavi z napadom v Barceloni prijela četrtega osumljenca

BARCELONA – Španska policija je danes aretirala četrto osebo, ki je domnevno povezana z napadoma v središču Barcelone in Cambrilsu, so sporočili na twitterju. Policija je že v četrtek aretirala dva domnevna napadalca, danes zjutraj pa še tretjega. Za zdaj še ni znano, ali gre pri četrti osebi za iskanega 17-letnega Mousso Oukabirja.

»Pridržali smo četrto osebo v povezavi z dogodki minule noči v Cambrilsu in Barceloni,« je tvitnila policija. Več informacij bodo sporočili na novinarski konferenci.

Španska policija je sicer potrdila, da zaradi četrtkovega napada v Barceloni iščejo 17-letnega Mousso Oukabirja, brata Drissa Oukabirja, ki so ga v četrtek prijeli v mestu Ripoll. Ni pa potrdila, da je Moussa voznik kombija, ki je zapeljal v množico na ulici Rambla in ubil najmanj 13 ljudi, poškodoval pa jih več kot 100.

El Mundo je sicer poročal, da je bil Moussa voznik kombija in da je v središču preiskave. Beli kombi, s katerim je zapeljal v množico, naj bi sicer najel prav z osebnimi dokumenti svojega brata Drissa.

Policija je sicer v četrtek po več urah prijela dva domnevna napadalca. Enega je identificirala kot Drissa Oukabirja iz Maroka, drugi pa naj bi bil Španec iz španske enklave na severu Afrike Melille. Policija je zjutraj prijela še tretjega osumljenca v kraju Ripoll. Ni še jasno, koliko ljudi je bilo vpletenih v napad.

Pet članov ubitih

Španski časnik El Pais je poročal, da so bili napadalci v Barceloni in tisti, ki so nato danes zgodaj zjutraj izvedli napad v obmorskem letovišču Cambrils, člani 12-članske teroristične celice, poroča britanski BBC. Kot je poročal El Pais, je bilo pet članov celice ubitih v spopadu s policijo v Cambrilsu. Časnik, ki navaja policijske vire, še dodaja, da so štirje člani celice, tudi voznik kombija, še na begu.

Francija je medtem poostrila nadzor na meji s Španijo, ker španske oblasti še niso prijele vseh osumljencev.

Po smrtonosnem napadu s kombijem v središču Barcelone v četrtek popoldne se je ponoči v bližnjem kraju Cambrils zgodil nov napad z avtomobilom, pri čemer je po najnovejših podatkih umrla ena oseba, šest je poškodovanih. Sledil je spopad med policisti in petimi napadalci, pri čemer so bili ti ubiti.