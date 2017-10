Policija ujela pedofila, dekletom fotografiral spolovila

REKA – Policija je na hrvaški Reki aretirala moškega (60), ki ga sumijo, da je spolno zlorabljal dekleta, mlajša od 15 let. Med letoma 2008 in 2013 je menda na dveh lokacijah na tem območju storil več spolnih zločinov. Obtožujejo ga tudi, da je fotografiral spolovilo neke deklice, njej pa prikazoval pornografske posnetke odraslih in otrok, piše 24sata.