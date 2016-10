Policija prijela osumljenca za umor Jasmine. Ne boste verjeli, koga

MEDOŠEVAC – Včeraj dopoldne je jug Srbije pretresel umor v hiši, pred katero je stal renault slovenskih registrskih oznak . Po prvih informacijah je kazalo, da so razbojniki, ki so prišli ropat hišo Živkovićev, ki prihajata iz Slovenije, ubili žensko in ranili njenega moža . A kasnejše informacije so marsikoga presenetile: policija je zaradi suma umora prijela 52-letnega Gorana, moža ubite Jasmine (48), ki je v Mariboru delala kot čistilka. Za 48 ur so ga strpali v pripor, je informacije o priprtem osumljencu potrdil predstavnik višjega javnega tožilstva v Nišu Vladimir Stanojević.

Kot smo poročali, so nesrečnico našli mrtvo v postelji, po telesu pa so bile vidne poškodbe, povzročene s kovinsko palico. Goran je trdil, da je tudi on poškodovan in da ga je od zadaj napadla neznana oseba. V bolnišnici so ugotovili, da je le lažje poškodovan, morda gre za samopoškodovanje.

Družinska hiša je bila premetana, policija pa sumi, da je nered napravil Goran, za katerega pravijo, da je bil do žene že večkrat nasilen.