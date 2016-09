Policija prijela osumljenca terorističnih napadov

NEW YORK – Policija je po krajšem obstreljevanju v kraju Linden v ameriški zvezni državi New Jersey ranila in aretirala 28-letnega Ahmada Khana Rahanija, ki je osumljen sobotnih terorističnih napadov z bombami v New Jerseyju in New Yorku.

Rahani je osumljen, da je nastavil bombi, ki sta eksplodirali v Seaside Parku v New Jerseyju in na 23. ulici čez reko Hudson v newyorškem predelu Chelsea na Manhattnu. Bombo je nastavil tudi na 27. ulici na Manhattnu, ki jo je policija deaktivirala z robotom, kakor tudi v kraju Elizabeth v New Jerseyju, kjer jo je policija odkrila v nahrbtniku v nedeljo zvečer.

S pomočjo kamer

Policija je odkrila več eksplozivnih naprav, zaradi česar sumi, da morda ne gre le za dejanja posameznika, ampak teroristične celice. Priseljenca iz Afganistana so ujeli s pomočjo varnostnih kamer, ki so po terorističnih napadih 11. septembra 2001 preplavile mesto New York.

Ujeli so ga v času, ko na sedežu Združenih narodov ob Vzhodni reki poteka vrh svetovnih voditeljev o beguncih in migrantih, kjer govorci zavračajo nestrpnost do tujcev in zagovarjajo večjo pomoč.

Newyorške oblasti so kmalu po eksplozijah poudarjale, da najverjetneje ne gre za mednarodni terorizem, dosedanji razplet preiskave pa vse bolj kaže na to.

Racija nad očetovo restavracijo

Policija je bila Ahmeud na sledi že v ponedeljek zjutraj, ko je izvedla racijo v stanovanju nad hitro restavracijo z ocvrtimi piščanci v Elizabethu, katere lastnik je Rahamijev oče. Župan Elizabetha Christian Bollwage je dejal, da je oče skupaj z dvema sinovoma tožil mesto po odredbi o skrajšanju delovnega časa restavracije po pritožbah sosedov o nočnem hrupu.

O terorističnem napadu je izjavo podal tudi ameriški predsednik Barack Obama, ki se nahaja v New Yorku skupaj z drugimi svetovnimi voditelji na vrhu o beguncih in začetku 71. zasedanja Generalne skupščine ZN. Obama je predvsem opozarjal na previdnost pred prehitevanjem s sklepi in priporočil, naj ljudje pustijo preiskovalcem, da opravijo svoje delo.

Demokratska predsedniška kandidatka Hillary Clinton je svojega republikanskega nasprotnika Donalda Trumpa obtožila, da s svojimi izjavami igra na strune teroristov. Trumpov volilni štab je Obamo in Clintonovo obtožil, da zmanjšujeta pomen islamskega terorizma.