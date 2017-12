Policija: Mladi Ivan napisal pismo dekletu, preden je odšel na pohod

BEOGRAD – Po nogometnem derbiju med Crveno zvezdo in Partizanom , na katerem je prišlo do množičnega pretepa in veliko poškodovanih ter aretiranih, je policija uvedla preiskavo. Kot piše Blic, so našli pismo enega izmed huliganov: šlo naj bi za pripadnika splitskih Grobarjev, Ivana Ronalda Miškovića (18).

Pretepli so ga bolj, kot jih je on, precej bolj ...

Pismo je menda Ivan napisal v nekem luksuznem hotelu v Beogradu, naslovljeno pa naj bi bilo na njegovo dekle. »Ljubica, pred mano je nevaren, zelo nevaren dan. Zato ti pišem, ker ne vem, kaj se bo zgodilo. Verjetno me bodo pretepli, a jaz jih bom še bolj, precej bolj,« pismo mladeniča povzema Blic. Mladi Splitčan je napisal, da se jih je organiziralo okoli 150 in da so pripravljeni na pretep s 600 iz drugega klana. »Malo me skrbi, a ne bom si premislil.«

Na stadionu Partizana v srbski prestolnici sta se spopadli dve skupini navijačev Partizana. Med njimi so bili tudi hrvaški državljani iz Splita. Vse je policija aretirala, še vedno pa so v priporu.