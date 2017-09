Pokrival avto, toča mu je razbila glavo

ZAGREB – Ne le Slovenijo, tudi našo južno sosedo je te dni zajelo neurje, ki so ga razglasili kar za vesoljni potop. Potem ko je močan dež prejšnji konec tedna razdejal Zadar, se je nebo tokrat odprlo nad Splitom in Pašmanom, kjer je klestila ogromna toča. V okolici Velike Gorice so ledene krogle uničevale imetje dobrih 15 minut, ulice, travniki in njive so bili potem videti, kot da jih je prekril sneg. Vozniki, ki so se znašli sredi neurja, so se morali ustavljati ob cesti, saj je bilo po njihovih besedah v takšni toči nemogoče voziti. No, Hrvat, ki je stekel ven, da bi avto pokril z zaščitno odejo, je moral na koncu iskati zdravniško pomoč, saj ga je kos toče zadel naravnost v glavo in ga ranil. »Bliskalo se je dobrih pet minut, nato je začelo padati. Bil sem ravno na poti domov, a k sreči sem imel pri sebi dve jakni, da sem se lahko pokril in si zaščitil glavo,« je lokalnim medijem povedal občan.

183 litrov dežja na kvadratni meter je padlo v Crikvenici.

Kraji, ki jih toča ni zajela, pa so se v glavnem znašli pod vodo. Več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter je padlo v Crikvenici, Selcu in Novem Vinodolskem, kjer so morali zapreti cesto, ki kraj povezuje z Bibirjem. V Crikvenici je voda poplavila mestno parkirišče ob obali pa tudi preostale predele na južnem delu mestnega središča. Tudi na Rabu je zalilo ulice, na Krku pa je neurje največ nevšečnosti povzročalo na območju Malinske, Omišlja in Dobrinja, kjer so morali gasilci izvoziti na 20 intervencij.