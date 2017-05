Pojedli so ga krokodili

ZIMBABVE – Krokodili naj bi pojedli južnoafriškega lovca. Njegove ostanke so našli v dveh živalih. Scott van Zyl je bil pogrešan teden dni, potem ko je odšel na lovski safari v Zimbabve. Spremljali so ga njegovi psi in vodnik. Ko sta zapustila svoje vozilo, sta menjala položaje in se skrivala po grmovju. Psi so se vrnili v kamp brez Scotta, poroča Telegraph.

Pri iskanju je sodelovalo več reševalnih ekip z vozili in s helikopterji, ki so preiskali večje območje. Njegove sledi so opazili blizu reke, kjer so našli tudi njegov nahrbtnik.

Forenziki preiskujejo, ali so ostanki v krokodilih človeškega izvora. V preteklosti je bilo že veliko nesreč, ki so se končale v prid krokodilov.