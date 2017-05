Pogrešano deklico (6) ubil sosed, ki jo je celo pomagal iskati

BENGALURU – Potem ko je konec aprila neznano kam izginila komaj 6-letna Harshitha so v indijskem mestu Bengaluru na jugu Indije zagnali obsežno iskalno akcijo . Staršem so pomagali vsi, ki so kaj slišali o izginulem dekletcu, med njimi tudi sosed Anil (30).

Missing girl's body found decomposing under neighbour's bedhttps://t.co/bMD57mfGop pic.twitter.com/5azVoRKBYF — Daily Mirror (@DailyMirror) 26 April 2017

Četrti dan iskanja je sledil šok. Pri omenjenem sosedu so namreč našli že razpadajoče truplo deklice in to prav pod njegovo posteljo. Truplce je stačil v nekakšno škatlo. Policija sumi, da je bila edinka Shive (32) in Saraswathije Kumarja (25) pred ubojem tudi posiljena, piše Mirror.

Iskalna akcija. Vir: facebook

»Igrala se je pred hišo okoli 18. ure zvečer. Z ženo sem bil v hiši, ker pa je pričelo deževati sem odšel po njo. Ni je bilo več moč najti,« je rekel Shiv potem ko je hčerino izginotje prijavilo policiji. Še to, trupelce je odkril drugi sosed, ki je iz Anilove hiše zavonjal čuden smrad. Anila sedaj išče tako policija kot someščani. Mama Sarawathi je zaradi vseh dogodkov zdravi v bolnišnici, padla je v šok.