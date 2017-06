Pogrešano Almo so našli mrtvo

PODGORICA – Pred tednom dni je bilo prijavljeno pogrešanje 28-letne Alme Krijštorac iz Podgorice. Od doma je odšla v beli pižami in belih natikačih. Stekla je iskalna akcija, a Alme ni bilo nikjer. Vse do nesrečnega ponedeljka, ko je nekdo v reki Morači zagledal žensko truplo. Starši so potrdili, da je pokojna oseba njihova hči.

Odrejena je bila obdukcija, ki bo razkrila vzrok smrti, poroča Avaz.