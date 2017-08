Pogrešani Maddie pričakujejo v šoli

LONDON – Pred desetimi leti, maja 2007, je neznano kam izginila iz apartmaja svojih staršev v portugalskem letoviškem mestu Praia de Luz. Danes za Madeleine McCann, deklico z značilnimi modrimi očmi z nenavadno obliko šarenice, še vedno ni nobenih sledi. Mama in oče pogrešane, 49-letna Kate in 48-letni Gerry McCann, trenutno bijeta sodno bitko proti nekdanjemu preiskovalcu Gonçalu Amaralu, ki trdi, da je deklica umrla po nesreči, onadva pa da sta truplo skrila ter hčerko še naprej iščeta.

Da se Maddie lahko vrne, so prepričani tudi v srednji šoli De Lisle v Leicestershiru v Veliki Britaniji, kjer zanjo še vedno hranijo mesto v razredu. Maddie bi, če bi jo našli, letos postala srednješolka in ta teden prvič sedla v njihove šolske klopi. Kot je povedal predstavnik šole, vikar Rob Gladstone, šola pozdravlja njeno morebitno vrnitev. »Nobenega dokaza ni, da je Madeleine umrla,« je povedal vikar in dodal, da Kate in Gerryju želijo, da ohranita vero, upanje, vztrajnost in pogum.

Triletna Maddie je leta 2007 izginila iz apartmaja, medtem ko sta bila njena Oče in mama na večerji. Ima še dve mlajši sestri, 12-letni dvojčici, ki ju poskušata Kate in Gerry zaščititi pred javnostjo in obtožbami na svoj račun, ki sta jih vse do danes deležna.