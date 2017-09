Pogrešajo šestčlansko družino

V avtu so poskušali ubežati ujmi, zdaj so pogrešani. Foto: AP

HOUSTON – Harvey, ki je v petek kot orkan četrte stopnje s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in močnim dežjem dosegel obalo ameriške zvezne države Teksas, je oslabel v tropsko nevihto, vendar pa je z močnim dežjem povzročil obsežne poplave.

Zagotovo se bo uvrstil na seznam najhujših orkanov in tropskih neviht, ki so v zadnjih 25 letih prizadele ZDA. Posledice divjanja orkana v Teksasu in tudi v Louisiani ne bodo tako katastrofalne, kot so bile leta 2005, ko je orkan Katrina na jugu države vzel kar 1800 človeških življenj, toda tudi v Teksasu so našteli že devet mrtvih.

Oblasti so sporočile, da so štirje umrli v poplavah, pet smrtnih primerov pa kako drugače povezujejo z orkanom. Na seznamu pogrešanih se je znašlo šest članov ene družine, ki je izginila, medtem ko je z avtomobilom poskušala ubežati vodni ujmi. Sorodniki so sporočili, da ni sledi za 84-letnim Manuelom Saldivarjem, njegovo 81-letno ženo Belio ter njunimi vnuki, šestletno Daisy, osemletnim Xavierjem, 14-letnim Dominicom in 15-letno Devy.

Harvey je najbolj prizadel širše območje Houstona, v katerem živi okrog 6,6 milijona ljudi, na tem območju je padlo rekordnih 75 centimetrov dežja, ceste pa so se spremenile v deroče reke. Ekipe reševalcev v čolnih in helikopterjih so reševale na stotine ljudi, ki so ostali ujeti na poplavljenih predelih v Houstonu in njegovi okolici. V zasilna zavetišča v Houstonu so po besedah njegovega župana Sylvestra Turnerja pripeljali na tisoče ljudi, pričakujejo pa, da jih bodo morali kar 30.000. Nevarnosti še ni konec, saj se je nevihta pomaknila nazaj nad Mehiški zaliv, od koder naj bi se vrnila z novimi padavinami.