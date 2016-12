Podgane so dojenčici požrle obraz in prstke

Velikanske podgane so požrle trimesečno deklico, ki jo je mama samo pustila doma in šla žurat. Ko se je 26-letnica vrnila domov v Katlehong v Johannesburgu, jo je čakal grozljiv prizor. Dojenčica je ležala na posteljici, kjer so se nanjo spravile podgane, njen brat dvojček, ime mu je Lucky, Srečko, je na srečo ušel smrti, saj ga je vzela s sabo na celonočno popivanje.



Soseda matere, ki jo je policija prijela zaradi zanemarjanja otroka, je povedala: »Dojenčica je umrla boleče smrti, podgane so požrle njen jezik, oči in prstke. Na telescu so bile številne rane, sledi ugrizov. Ta ženska bi morala zgniti v ječi. Ne zasluži si biti mama.«



Noluthando Mtshali, hči najemodajalke, ki je mami otrok oddala stanovanje, je povedala, da se 26-letnica rada zabava: »Ne morem si zamisliti, kaj je prestal ta ubogi otrok. Stanovanje ima v najemu od začetka leta, dvojčka sta bila prejšnji teden v bolnišnici, zakaj, ne vem. Sosedje pravijo, da otroka tokrat nista bila prvič sama, je pa prvič doma pustila samo enega. Ko so jo spraševali, kje je drugi, je rekla, da zanj skrbi sestra. Z novim fantom se je vrnila v zgodnjih jutranjih urah, poskušala sta vlomiti, ker je izgubila ključ, potem pa ugotovila, da je dojenčica umrla. Govorila sta, da je bila zažgana.« Stanodajalka Sesi Mtshali dodaja: »Tu je veliko podgan. Otroka je sama puščala vso noč, jokala sta, dokler nista zaspala.«



Za preživelega dvojčka zdaj skrbi njegov 28-letni oče skupaj s svojo novo punco: »Moja bivša je rodila dvojčka, zadnjič je fantka vzela s sabo, punčko pa pustila v kolibi. Ko se je vrnila okoli 6.30, je bila mrtva.« Njegova punca dodaja: »Vedno pride sem pijana, otroka pa zaklene v kolibo. Ko so nama prinesli Luckyja, je bil videti, kot da že več dni ni jedel, zdaj je že v redu.«



Pojedle triletnico



Mediji iz Republike Južne Afrike so že večkrat poročali o podobnih primerih. Leta 2011 so podgane na obrobju Cape Towna ubile in pojedle triletno Lunathi Dwadwa, ki je spala na tleh ob starših. Da dekletce ne diha, je ugotovila mati, videla je še, da je hčerka brez oči. Bukiswa Dwadwa, stara je 27 let, je dejala: »Ne morem pozabiti, kako grda je bila videti hči brez oči. Požrle so jo od obrvi do ličnic.« Punčkinemu očetu Mncedisiju Mokoeni so policisti povedali, da so to lahko napravile samo podgane. Te so istega leta požrle otroka iz Soweta, ko je bila njegova mati zunaj s prijatelji. Le mesec prej so podgane ubile 77-letno Nomathembo Joyi, med spanjem so ji požrle obraz.