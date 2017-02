Pobesneli mož pred Ano zabadal njuna dojenčka

ŠTRPAC – Iz Srbije poročajo o hudi družinski tragediji. Umrl je dojenček, star dober mesec dni, njegov brat dvojček je preživel.

Kot poroča Blic, naj bi Dejan Krstičić (35) sedel k večerji. Poklical je ženo Ano, ki je takrat sedela z otrokoma na kavču, naj pride jest z njim. Zavrnila ga je, češ da ni lačna, takrat pa naj bi Dejan skočil, izvlekel nož in začel zabadati otroka. Ana (27) je kriknila, na pomoč je takoj prihitel Dejanov brat. S skupnimi močmi sta ga obvladala. A žal prepozno. Danilu je namreč že zarinil nož v bližino srca, rana pa je bila tako huda, da je nič krivi otrok na poti v bolnišnico umrl. Njegov brat dvojček Nemanja je imel več sreče. Čeprav ga je oče zabodel v trebuh in vrat, je na srečo zgrešil vse pomembnejše organe in žile. Komaj 40 dni star malček je tako zunaj smrtne nevarnosti.