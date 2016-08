Po žuru Mateo (21) umrl pred blokom

ZAGREB – Maneken Mateo G. (21) je umrl pred blokom v Zagrebu. Jutarnji.hr poroča, da je bil na zabavi v stanovanju, kjer prebiva 43-letni Endi Filip Šprljan. Tega je policija že prijela zaradi preprodaje in omogočanja uživanja drog mlajšim osebam.

Ko je Mateu na zabavi postalo slabo in je začel hropsti, so ga brezvestni 'prijatelji' odnesli iz stanovanja, odložili pred stavbo, potem pa poklicali na pomoč reševalce, češ da so tam našli neznanca, ki mu je slabo. Ko so tja prispeli reševalci, nesrečnik ni več kazal znakov življenja. Oživljanje je bilo žal neuspešno.

Policija je primer preiskala in počasi sestavila koščke zgodbe. Čeprav so udeleženci zabave, na kateri so uživali razne droge (kokain, amfetamine itd.), sprva trdili, da Matea ne poznajo, se je na koncu izkazalo, da lažejo.

Prijeti Šprljan je stari znanec policije, bil pa je tudi že na zdravljenju zaradi drog.