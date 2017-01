Po vrnitvi iz bolnišnice  naletel na ženino truplo

KANSAS CITY – Ko se je 73-letni Američan Thomas Jester po petih dneh, ki jih je preživel v bolnišnici, vrnil domov, se je zgrozil: njegova partnerica je bila mrtva v kotu dnevne sobe.



»Ne morem verjeti, kaj sem zagledal, ko sem prišel domov,« pravi Jester, ki je bil na zdravljenju v kliničnem centru Truman v Kansas Cityju zaradi kronične obstruktivne pljučne bolezni. Policija pravi, da je bila 51-letna Julie Auclair, s katero je bil Jester deset let, umorjena. Truplo je bilo v kotu dnevne sobe, na njem je bila klubska mizica.



Policija ni našla znakov vloma in na truplu ni bilo znakov nasilja. Enega človeka so menda pripeljali na zaslišanje in ga tudi priprli, poročajo mediji in še, da niso še nikogar obtožili. »Rad bi vedel, kaj se je zgodilo,« je povedal 73-letnik. Ko jo je zagledal v kotu, je naprej pomislil, da se je napila, padla in omedlela, ko pa je ugotovil, da je njeno telo mrzlo, je odhitel k sosedom po pomoč in poklical policijo. »Popolnoma me je strlo,« je povedal Jester. »Kadar koli sem prišla k njemu, je bil v solzah,« je povedala njegova svakinja Sharon Jester, ki je Auclairjevo opisala kot prijazno in pozorno gospo. »Samo predstavljam si lahko, kako se je počutil, ko jo je zagledal. Krivca je treba najti in spraviti pred sodnika.«