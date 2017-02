Po terorističnem napadu Louvre spet odprt

PARIZ – Pariški muzej Louvre so po včerajšnjem terorističnem napadu na vojake pred muzejskim kompleksom danes znova odprli. Že pred odprtjem muzeja, ki je bil zaprt od petka popoldne, ob 9.30 so pred kompleksom čakali turisti v dveh dolgih vrstah. Znova so odprli tudi bližnje nakupovalno središče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Muzej so zaprli v petek popoldne, potem ko je francoski vojak na stopnišču v bližini Louvra, ki vodi v nakupovalno središče Carrousel de Louvre, ustrelil in huje ranil moškega, ki je z mačeto napadel štiri francoske vojake. Moški (šlo naj bi za 29-letnega državljana Egipta) je pred napadom sprva glasno grozil policistom in vojakom ter vzklikal »Alahu akbar«, kar pomeni »Alah je velik«. V napadu je bil en vojak ranjen v glavo. Huje je bil ranjen tudi napadalec, ki naj bi bil po poročanju medijev v kritičnem stanju.

V času napada je bilo v muzeju 250 ljudi, ki so jih odpeljali na varno.

Francoski premier Bernard Cazeneuve je dejal, da gre za napad teroristične narave. Francosko državno tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi suma terorističnega dejanja.