Po strastnem poljubu ga je zadela kap

Julio Macias Gonzalez (17) iz Mehike se je začel nekega večera krčevito tresti za mizo, kjer je večerjal z družino. Doživel je kap in umrl, je poročal The Sun. Za njegovo smrt naj bi bilo krivo njegovo 24-letno dekle, ki ga je dan prej strastno poljubilo na vrat. Poljub naj bi povzročil krvni strdek, ki je potoval do fantovih možganov, kar naj bi izzvalo možgansko kap. Dekle nesrečnega fanta je medtem izginilo neznano kam.