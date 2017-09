Po radiu slišala za nesrečo, nato spoznala, da je umrl njen mož

MANCHESTER – Britanki Cathryn Wilcox so se v nekaj trenutkih razblinile vse sanje, njena družinska sreča pa se je spremenila v tragedijo. Med vožnjo domov je namreč po radiu slišala za hudo prometno nesrečo, v kateri je umrla ena oseba, v tistem trenutku pa se ji ni niti sanjalo, da je žrtev njen mož Ian. To je spoznala, ko je pred hišo zagledala policiste.

»Moj svet se je zrušil,« je povedala vdova, ki je morala tragično novico sporočiti njunima hčerkama. Deklici sta v nekaj sekundah izgubili očeta, ona pa moškega, s katerim je bila poročena srečnih 13 let, še poroča spletni portal Mirror.

Nesrečo je po poročanju medijev zakrivila Violeta Taraskevic, ki je vozila pod vplivom alkohola in trčila v Iana. »Namesto srečnih trenutkov z Ianom so nam zdaj ostali le spomini,« je vdova v solzah povedala na sodišču, voznica, ki je okrutno prekinila življenje njenega moža, pa je ob tem pokazala in izrazila obžalovanje. Ob tem je še povedala, da nesreče ni povzročila z nevarno vožnjo, vendar je dejala, da je bila nepazljiva.

Sodišče ji bo kazen izreklo v začetku oktobra.