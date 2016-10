Po puljenju zob se je zadušil s krvjo

DEVON – Mnogi se na smrt bojijo zobozdravnikov, srh jih spreleti že ob zvoku vrtanja v zobno sklenino. A čeprav se običajno izkaže, da je njihov strah neosnovan ter je obisk zgolj neprijeten, tega ne bi mogel trditi Neville Gillespie. Če bi še lahko govoril. Čeprav je zaradi bolečin v ustih odšel na le rutinsko puljenje zob, je v manj kot 24 urah pristal na mizi mrliškega oglednika. Zobozdravnica mu je namesto štirih namreč izpulila deset zob, oče treh pa je nato izkrvavel in se zadušil z lastno krvjo.



Pisal se je 22. januar lanskega leta. Oče treh in nekdanji voznik tovornjaka je vkorakal v zobozdravstveno ordinacijo, kjer mu je dr. Roya Doane z lahkoto izpulila predvidene štiri zobe. A mu je nato, da mu prihrani nadaljnje obiske, predlagala, da ubijeta dve muhi na en mah in izpulita še šest zob. Rečeno, storjeno. Neville je odšel domov z 10 škrbinami, ki pa niso in niso nehale krvaveti. Verjetno tudi, ker je jemal zdravila za redčenje krvi. A čeprav se je zaskrbljen, ker se krvavitev ni ustavila, vrnil v ordinacijo, so ga odslovili zgolj z dodatnimi vatiranimi tamponi. In nasvetom, naj krvi ne pljuva ven, saj se bo krvavenje tako hitreje ustavilo.

