Po posilstvu 13-letnica bratu rodila otroka

KOSTOLAC – Iz Srbije poročajo o grozljivem dogajanju v eni od družinskih hiš v kraju Kostolac. Arjeton K. (20) je lastno sestro, 13-letno L. K., posilil, avgusta letos pa je rodila njegovega otroka.

»Spomnim se tega dne. Bilo je lanskega novembra. Z mlajšim bratom sem igrala igrice na telefonu, ko je v sobo prišel Arjeton. Zamašil mi je usta in me na tleh začel posiljevati. Bila sem nedolžna … Kdo ve, koliko časa bi se nad menoj izživljal, če ga mlajši brat ne bi udaril s polenom, da je omedlel. Nikomur nisem nič govorila, ker je mama srčna bolnica, bilo pa me je tudi sram. Po nekaj mesecih mi je začel rasti trebuh, skrivala sem ga pod širokimi oblačili. Arjeton je bil edini, ki je delal in nas vse vzdrževal,« je povedala za srbski Alo. Na koncu je očetu le povedala, kaj se je zgodilo, njenega brata pa je odpeljala policija.

Fantek Dijamant se je rodil 23. avgusta, potrdili so, da je njegov oče hkrati tudi njegov stric, čeprav preostala družina tega sprva ni hotela verjeti. Menda mu je, preden so ga odpeljali v zapor, redno kupoval pleničke in zanj skrbel, vendar pa ima dojenček šibko mišičje, tako da zbirajo denar za pomoč. Najstniška mamica je ob tem še na robu revščine, saj živi brez elektrike in vode, tisti, ki je družino vzdrževal, pa je zdaj za zapahi.