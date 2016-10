Po plastični operaciji v smrt

Mati je z osemletnim sinom v naročju skočila v smrt: po operaciji nosu, po kateri je bila zaradi razširjenih nosnic videti kot pujs, je njen mož kar naprej oponašal zvok te živali, poročajo ruski mediji.



Ano Ožigovo, stara je bila 33 let, je plastična operacija, zaradi katere so bile njene nosnice prevelike, pahnila v depresijo in je izbrala smrt, vanjo je skočila iz višjega nadstropja stolpnice v sibirskem Omsku, kjer so živeli njeni starši, v rokah je držala spečega osemletnega Gleba. Njegovo truplo so našli blizu njenega, pišejo ruski mediji.



Ana je bila obupana, pravijo njeni prijatelji in še, da je zaradi operacije začelo škripati v zakonu, z možem Olegom Ponomarevom sta se razšla. Na družabnem omrežju se je zaupala neki prijateljici: »Kirurg me je prepričal, da mi nos ne pristaja. Zlahka je vplival name in me prepričal o tem. Povedal mi je, da bo obliko spremenil le za en milimeter. Moji nosnici sta tako veliki, kot bi bila pujs, in daleč narazen. Ne morem se nasmehniti, ker je odstranil mišico nad zgornjo ustnico in nekaj spremenil. Mož oponaša pujsa, ko me vidi.« Zapisala je še, da je v bližini moža vedno naličena, a da se po dvanajstih letih skupnega življenja ne more navaditi njenega novega videza. »Pravi, da je bilo neumno, da sem se operirala.«



Njeni prijatelji pravijo, da je operacija vodila v razpad zakona in več dogodk ov, ki so jo spravili na rob obupa: »Ne morem se sprijazniti, da bom taka do konca življenja. Otroka imam, zanj živim, k psihologu grem.« Prijateljica pravi, da je Ana potrebovala čustveno podporo in da je že prej poskušala narediti samomor, bala se je, da bo njen mož zahteval skrbništvo nad sinom in ga odpeljal. V poslovilnem pismu je 33-letnica zapisala: »Želela sem si sreče, naklonjenosti, miru za Gleba. A odrašča v jezi.«



Preiskovalci okoliščine samomora še preiskujejo, starši in mož 33-letnice pa niso hoteli dajati izjav.

Anna Ozhigova pictures,killed herself after her husband said 'a nose like a pig' https://t.co/Bz835Tpt1D pic.twitter.com/cugl0tUX4G — China News (@ChinaNews86) 17 October 2016