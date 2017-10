Po obtožbah o posilstvih igralk izgubil službo in ženo

Ko sta Ashley Judd in Rose McGowan minuli teden končali večletno tišino in s prstom pokazali na zvezdniškega producenta Harveyja Weinsteina kot spolnega predatorja, je ta verjetno mislil, da se bo s svojim slovesom in prijateljskim zaledjem v najvišjih hollywoodskih krogih izmuznil z zgolj malce žuganja. A sta igralki, ki ju je spolno nadlegoval, odprli pandorino skrinjico, iz katere zdaj vrejo nove in nove obtožbe vse več žensk. Doslej najmanj tridesetih, med njimi naj bi tri tudi posilil, pri čemer se ni omejeval zgolj na neznane, slave željne mlade igralke, ampak je v kot spravil tudi že tedaj doneča igralska imena, ki so nato postala ena najvidnejših v svetu sedme umetnosti. »V mladosti sem imela s Harveyjem slabo izkušnjo, zato sem se odločila, da z njim nikoli ne bom delala, pred njim sem svarila tudi druge,« pravi Angelina Jolie in poudarja, da je tak odnos do žensk nesprejemljiv.

Afera Weinstein, zdaj tudi pod drobnogledom FBI, dobiva razsežnosti morda največjega spolnega škandala, ki maje temelje igralske industrije. Tudi zato, ker bi menda težko našli človeka, ki se mu o Harveyjevi pravi naravi ne bi vsaj dozdevalo, nekateri, med njimi menda Ben Affleck, Matt Damon in Russell Crowe, čeprav to zdaj zanikajo, pa naj bi vedeli za njegovo spolno vsiljevanje, a so molčali in mu celo pomagali, da zgodba ne bi že pred leti prišla do medijev.

Povabilo na poslovni sestanek, in to v hotelsko sobo. Predlog masaže tega ali onega dela telesa. Nato morda prhanje pred njimi, celo samozadovoljevanje in grabljenje njihovih teles. Sledilo je kupovanje molka ali grožnje, da jim bo uničil kariero. To je bil Weinsteinov modus operandi, ki ga je potrdila tudi oskarjevka Gwyneth Paltrow, ki je do prelomnega 1998. nanj gledala kot na »strica Harveyja«, saj je ne nazadnje odraščala med igralsko smetano. »Bila sem še otrok, prestrašena, ravno sem podpisala pogodbo,« pravi o sestanku z moškim, ki je zagnal njeno kariero. A jo je začel masirati, nato pa ji predlagal, naj se mu pridruži v spalnici. Osupla je pobegnila in o vsem skupaj potožila tedanjemu fantu Bradu Pittu, ta pa se je takoj soočil z njim. A to je le prililo olja na ogenj. »Harvey me je poklical, dolgo je tulil name. Bilo je brutalno.« Grozil ji je, da ji bo uničil kariero, če še komu reče eno samo besedico o tem, kar se je zgodilo. In ostala je tiho, tudi tedaj, ko je postala del hollywoodske elite.

Gwyneth se zavrnitev ni maščevala, vsaj poklicno ne, a tega ne moreta trditi Rosanna Arquette in Mira Sorvino, katerih karieri sta začeli po odklonitvi Harveyja hitro toniti. Do tedaj se je njuna filmska pot strmo vzpenjala, nato pa sta, brez razloga, začeli dobivati vse manj filmskih ponudb. »Verjetno je šlo za sklop več dejavnikov, a vsekakor tudi to, da sem zavrnila njegove poizkuse,« razkriva Mira, ki se ji je producent približal 1995. na filmskem festivalu v Torontu. Poizkuse otipavanja je hitro zavrnila, a to ga ni odvrnilo, da ne bi vnovič poizkusil. Nekaj tednov pozneje se je, bilo je okoli polnoči, pretihotapil mimo vratarja v njeni stolpnici do njenega stanovanja, a se je rešila z izgovorom, da je njen fant ravno na poti k njej. Podobno pripoveduje Arquettova, ki se je sredi 90. dobila z njim zaradi scenarija in je v zadnjem hipu spremenil kraj sestanka, namesto v restavracij sta se dobila v njegovi hotelski sobi. Tam ji je sprva predlagal masažo, nato pa ji roko potegnil k svojemu vzburjenemu korenjaku. »Tega nikoli ne bom storila!« mu je zabrusila in kmalu čutila njegov vpliv. »Marsikaj mi je močno otežil.«

Nekatere so se njegovih vsiljivih rok obranile, a te sreče ni imela italijanska lepotica Asia Argento, zdaj dekle Anthonyja Bourdaina, ki jo je – tako trdi –​ Weinstein posilil pred 20 leti. Najprej jo je prepričal o masaži, čeprav oklevajoče, ji dvignil krilo in jo začel oralno obdelovati kljub njenim vztrajnim nejem. »Potem ga nisem mogla več ustaviti. Bil je prevelik, premočan.

Govorila sem mu ne, a ni odnehal. Bilo je kot nočna mora,« a se je začela pretvarjati, da uživa, da bi bilo le čim prej konec. A je ostala tiho, še več, z njim je ostajala v stiku iz sramu in strahu pred uničenjem kariere. »Ko ga vidim, se počutim neumno in šibko. Tudi po posilstvu je zmagal.«

Filmsko podjetje The Weinstein Company je odpustilo ustanovitelja. Ko so na dan prišle obtožbe o posilstvih igralk, je zloglasnega Harveyja zapustila tudi žena.