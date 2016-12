Po obisku kazinoja 13 mrtvih v nesreči

LOS ANGELES – Najmanj 13 ljudi je umrlo, 31 pa je ranjenih, potem ko se je turistični avtobus pred dobrim mesecem na avtocesti v južni Kaliforniji zaletel v zadnji del tovornjaka; promet je bil na tistem delu ceste, 160 kilometrov vzhodno od Los Angelesa, blizu znanega letovišča Palm Springs, upočasnjen zaradi del na cesti: več ur so cestni delavci delali brez težav. Potem se je avtobus, ki se je vračal z izleta v igralnico, okoli 5. ure po lokalnem času zaletel v tovornjak. Večina žrtev je sedela v sprednjem delu, številni imajo poškodovan obraz, kar je znak, da niso bili pripeti z varnostnim pasom – ker teh v avtobusu ni bilo. Avtobus ni imel nikakršnih tehničnih težav, je dejal Jim Abele s kalifornijske prometne policije in še, da je ob nesreči večina potnikov spala. Prebudili so jih zvok trka in zvite pločevine ter glasni kriki.



»Petintrideset let že opravljam to delo, a še nisem videl nesreče, v kateri bi umrlo 13 ljudi. Težko je to gledati, težko je za vse nas,« je še povedal Abele. Ali je bil voznik pijan ali pod vplivom mamil, ali je bila za nesrečo morda kriva utrujenost, še ni znano. »Vemo pa, da je avtobus vozil precej hitreje kot tovornjak, v katerega se je zaletel. Prikolica kamiona je dobesedno vstopila v avtobus in prvih pet metrov zdrobila,« je še povedal Abele. Voznik avtobusa je umrl, voznik tovornjaka je bil lažje poškodovan. Ranjence so odpeljali v tri bolnišnice, tudi v regionalni klinični center v Palm Springs, kjer so jih oskrbeli 14, pet jih je na intenzivni negi, njihovo zdravstveno stanje pa je stabilno. Gre za eno od najhujših prometnih nesreč v zgodovini ameriške zvezne države Kalifornije.