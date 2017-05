Po napadu zvezdniki ogorčeni: Svet razpada

MANCHESTER – Včerajšnji bombni napad na koncertu Ariane Grande je pretresel tako pevko kot tudi njene glasbene kolege, ki drug za drugim objavljajo sporočila na spletnih omrežjih.

Oglasili so se denimo Taylor Swift, Katy Perry, Demi Lovato, Harry Styles, Ellie Goulding, Selena Gomez, Nial Horan, Miley Cyrus, Jennifer Lopez, Simon Cowell, Ally Brooke Hernandez, Justin Bieber, Kelly Rowland, Ellen DeGeneres, Khloe Kardashian, Dwayne Johnson, Lea Michele, Jared Leto, Reese Whiterspoon, Chris Brown, Nicole Scherzinger, Cher itd.

Večina je zapisala, da misli na družine žrtev, moli zanje in jim pošilja pozitivne misli.

My heartfelt thoughts and prayers for all those effected by the tragedy in Manchester last night x VB #Manchester pic.twitter.com/pziTHyySZA — Victoria Beckham (@victoriabeckham) May 23, 2017

»Odšli so na nedolžen koncert in izgubili življenje,« je v solzah zapisala Demi Lovato.

Tearing up imagining innocent concert goers losing their lives.. praying for everyone and all #arianators. — Demi Lovato (@ddlovato) May 22, 2017

We are praying for all the #Arianators & @ArianaGrande in the Manchester Arena to keep safe & heal KatyCat's are here if you need us! pic.twitter.com/V0aheeWuBH — Katy Perry (@ktpurry_) May 22, 2017

Miley pravi, da si želi, da bi bila ob prijateljici Ariani, da bi jo tesno objela. »Tako mi je žal, da si morala biti del tega strašnega dogodka. Vsem svojcem žrtev izrekam iskreno sožalje. Pošiljam vam veliko upanja in miru. To se mora končati. Nič več vojne.«

wishing I could give my friend @ArianaGrande a great big hug right now... love love love you .... so sorry you had...https://t.co/GQXc9dmvsE — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) May 23, 2017

Lena Dunham je na Arianin tvit, da je povsem strta, zapisala, da jo vsi podpirajo. »Tvoje delo poudarja ljubezen in sprejemanje drug drugega. Takšna dejanja ne predstavljajo tebe, tvojih privržencev niti tega sveta,« je zapisala.

»Svet razpada. Vsem pošiljam svojo ljubezen,« je sporočil Chris Brown.

The World is falling apart. Wanna send my love to everyone. — Chris Brown (@chrisbrown) May 23, 2017