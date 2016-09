Po močnem potresu grozi še cunami

WELLINGTON – Novo Zelandijo je v petek zjutraj po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 7,1, so sporočili z ameriškega geološkega inštituta USGS. Oblasti so za nekatera obalna območja izdale opozorilo pred cunamijem, medtem ko za zdaj o smrtnih žrtvah ne poročajo. Državo je streslo tudi že več popotresnih sunkov. »Prvi cunami je že prišel, aktivnost pa se bo nadaljevala še nekaj ur,« so sporočili iz novozelandske civilne zaščite, ki skrbi za krizno upravljanje. Opozorilo velja za severni del Južnega otoka in vzhodno obalo Severnega otoka, ki je tudi najbližje žarišču potresa. To je bilo namreč 30 kilometrov pod morjem 167 kilometrov od mesta Gisborne na vzhodni obali Severnega otoka.

Po poročanju radia New Zealand je civilna zaščita prebivalcem obalnih območij v bližini okrožja East Cape svetovala, naj zapustijo domove. Potres z magnitudo 5,7 je Novo Zelandijo stresel tudi v četrtek po lokalnem času, a oblasti niso poročale o škodi niti niso izdale opozorila pred cunamijem.

Več potresov je Novo Zelandijo prizadelo tudi v preteklosti, saj leži na stiku avstralske in pacifiške tektonske plošče, ki je del ognjenega obroča. Potres z magnitudo 7,1, ki ni zahteval smrtnih žrtev, je leta 2010 močno prizadel mesto Christchurch na Južnem otoku. Že naslednje leto pa je to mesto uničil potres z magnitudo 6,3, življenje pa je izgubilo 185 ljudi. Na Novi Zelandiji sicer zabeležijo do 15.000 potresov letno.