Po Mamiću grdo napadli še trenerja Dinama

ZAGREB – Okoli hrvaškega nogometnega kluba Dinama iz Zagreba se dogajajo čudne stvari. Potem ko so pred časom streljali na Zdravka Mamića, ki je alfa in omega kluba , in ga ranili v nogo, so neznanci v sredo zvečer grdo pretepli še trenerja kluba Maria Cvitanovića, ki so ga morali zaradi poškodb odpeljati v bolnišnico.

»Nimamo informacij, kako hude so poškodbe. Tepli so ga s palicami, tako da ima najbrž kakšne zlome. Zgroženi smo. Za take stvari krivimo državo, saj ignorira reči, ki se dogajajo okoli našega kluba,« so v uradnem zapisu sporočili iz kluba, ko še niso vedeli, kakšne so poškodbe.

Pozno zvečer pa je postalo jasno, da so nekdanjemu nogometašu zlomili roko, a je lahko zapustil bolnišnico.

Neznanci so trenerja napadli pred vhodom v njegovo stanovanje, potem ko se je Dinamo vrnil s pokalne tekme v Imbriovcu, v kateri je domačega nižjeligaša premagal s 6 : 0. Dinamo je trenutno tudi prvi na lestvici hrvaške nogometne lige. Pred lanskim prvakom Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, ima štiri točke prednosti.