Po grozljivem umoru sina Denisa (3) nov zaplet s trupelcem

PULJ – Truplo fantka Denisa, ki naj bi ga pred dobrim tednom dni ubila njegova mama Chiara Pašić in njena mladoletna kolegica, je še vedno na Oddelku za patologijo v Pulju. Denisov stric Ramiz Pašić je prišel iz Bosne, da bi prevzel truplo in pripravil pogreb, za pridobitev dovoljenja pa prestal hude muke.

Stric in njegova stara mama Rita Rojnić sta v petek zaprosila za prevoz trupla iz Pulja, a dovoljenja sanitarne inšpekcije nista dobila, saj je za to potrebna odobritev mame ali očeta umrlega.



Zadavila lastnega sina

Družina se je tako znašla v absurdni situaciji: Pridobiti podpis mame, ki je v priporu zaradi suma, da je z lastnimi rokami zadavila fantka, ali pa podpis očeta, ki je prav tako za zapahi. A ne na Hrvaškem, marveč v Bosni, kjer prestaja kazen, ker je pretepel ženo in njenega ljubimca.

Po poročanju hrvaških medijev je oče pristal na prevoz in pokop, trajalo pa je nekaj dni, da je dovoljenje podpisal.