Po brutalnem pretepu sodišče nasilneža izpustilo

TESLIĆ – Branko Jurić (23) in leto starejši Armin Jašarević, ki sta 1. novembra lani do neprepoznavnosti pretepla komaj 18 let starega Bogdana Rakića, sta bila izpuščena iz pripora. Kot poroča Blic, je bila za njiju plačana varščina, in sicer za vsakega po 6000 mark. To se je zgodilo le 17 dni po okrutnem dogodku.

Kot povzemajo obtožnico, sta ga s fiatom, ki ga je vozila tretja policiji znana oseba, odpeljala na goro Borja. Že med vožnjo sta Bogdana spraševala, zakaj ju je zatožil policiji. Bogdan jima je povedal, da je poskušal rešiti svojo kožo, ko so ga obtožili dejanj, ki jih ni zagrešil. Na kraju so stopili iz avta in nadaljevali razgovor. Padel je prvi udarec v prsi, zaradi katerega je Bogdan padel. Moral se je vrniti pred njiju, nato pa je sledilo mučenje. Odrezala sta mu celo dolge lase, ki jih ni strigel od šestega leta. Ukazala sta mu, naj se steguje v zrak, medtem pa sta izmenično brcala in udarjala v njegovo telo.

Zagrabil ga je za vrat

Okrvavljenemu najstniku sta naročila, naj se sleče. Ko se je, sta se iz njega norčevala. Bogdanu je nekako uspelo zbrati toliko moči, da je poskušal pobegniti, a zaman. Eden od nasilnežev ga je dohitel, ga stisnil za vrat in odvlekel pred avto. Tam se je nasilje nadaljevalo, med drugim sta mu dala piti urin.

Ko sta se izživela, sta ga posadila v avto, eden od njiju pa je vozniku, ki je moral medtem čakati v vozilu, zagrozila, če komu kaj pove, bo prišel k njemu domov in ga ubil.

Na poti domov je Bogdan spet dobil vprašanje, zakaj ju je zatožil policiji. Spet je povedal, da je reševal sebe, saj so ga bremenili za dejanje, ki ga ni zagrešil. Spet so ga pretepli. Rakić naj bi stokal od bolečin in prosil za pomoč, a ni bilo nikogar. Na koncu so ga hudo pretepenega pustili na pločniku. Fant je na srečo preživel.