Po 68 dnevih posta je 13-letnica umrla

NEW DELHI – Družina 13-letne Indijke, ki je umrla po več kot dvomesečnem postu, je osumljena umora. Aradhano Samdarija so prisilili v enega najbolj kontroverznih verskih obredov na svetu: 68-dnevni post, med katerim lahko človek pije le prekuhano vodo, pa še to le dvakrat na dan.



Ta konec tedna, dva dneva potem, ko je končala postenje in je dobila tekočo hrano, pa se je 13-letnica iz južnega indijskega mesta Hiderabad zgrudila, krvni tlak ji je močno padel, je povedal njen dedek Manekčand Samdarija. Doma so ji intravenozno dodajali glukozo, je dejal dedek in še, da so jo dan pozneje, ko se je začela zelo potiti, prepeljali v bolnišnico; zdravniki so jo poskušali oživiti, a brez uspeha, razglasili so jo za mrtvo. Doživela je srčni infarkt in umrla, je sporočila policija, ki je na zahtevo organizacije za zaščito otrokovih pravic sprožila preiskavo. »Truplo so upepelili, naša preiskava temelji na informacijah, ki smo jih dobili od njenega zdravnika. Seveda pa bomo zaslišali tudi člane družine,« je povedal policist M. Mattaiah.



Džainizem velja za eno najstarejših in obenem tudi eno najbolj radikalnih svetovnih religij, po svetu ima štiri milijone privržencev: verjamejo v mirno, uravnovešeno, samodisciplinirano in nenasilno življenje. Vsako leto opravijo enega najbolj nenavadnih obredov na svetu, ki dviga prah: gre za mistični obred santhara, z drugimi besedami post do smrti. Ta naj bi družini prinesel srečo, poročajo indijski mediji; njen oče Laksmičand Samdarija, ki se ukvarja z nakitom, naj bi imel precejšnjo izgubo. Njena družina je povedala, da je dekle privolilo v post. Aradhanin dedek pravi, da se 13-letnica, ki si je menda želela postati nuna, ni postila prvič: »Lani se je postila 34 dni, leto prej osem. Po 34 dnevih nam je zagotovila, da lahko nadaljuje. Nismo je silili.«