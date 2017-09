Po 23 letih na prostosti

ZAGREB – Po 23 letih za rešetkami v zaporu v Lepoglavi – zadnjih šest mesecev je bil na psihiatričnem zdravljenju v Popovači – je 2. avgusta na prostost odkorakal 55-letni Milan Toth, večkrat obsojeni kriminalec, sicer strah in trepet pravosodnih organov na Hrvaškem.

Kot navaja Jutarnji list, je njegov prihod na svobodo povzročil veliko vznemirjenje niza institucij, kajti gre za človeka, »ki je bil ves čas prestajanja zaporne kazni obravnavan kot varnostno visoko tvegan zapornik in je ves čas najavljal maščevanje pravosodnim delavcem«. Uprava zapora je zato o njegovem odhodu takoj obvestila vsa sodišča, tožilstvo, pravosodno policijo, ministra za pravosodje pa tudi Tothove žrtve in priče, ki so na sodišču pričale zoper njega.

Toth je ves čas sojenja in prestajanja zaporne kazni grozil, da bo vse pobil. Leta 1992 je z avtomatsko puško v gozdu ubil inženirja gozdarstva, za kar je bil obsojen na osem let zapora. Branil se je, da je šlo za samoobrambo z opazko, da »nisem zadovoljen s svojo veščino streljanja, saj bi to lahko storil bolj natančno«. Dve leti pozneje je poskušal ubiti sodnika iz Siska, ko mu je na hišni prag nastavil bombo, v eksploziji pa je brez noge ostala sodnikova žena. Kot je povedal, je šlo za maščevanje, ker ga je sodnik obsodil zaradi posedovanja orožja. Po dogodku je pobegnil, po pisanju hrvaških medijev pa so si prebivalci Siska oddahnili, ko so ga končno prijeli.

A Toth tudi za zapahi ni bil zgleden državljan. Vsakič, ko ni bil zadovoljen s cimrom v zaporski celici, je podtaknil požar ali razbil ves inventar, zato je precej časa preživel v samici.