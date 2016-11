Po 20 letih najden, privezan v kleti

RIO DE JANEIRO – Brazilska policija je v kleti hiše našla 36-letnega moškega, privezanega za posteljo. Armando Bezerra de Andrade je izginil pred 20 leti, ko mu je bilo 16 let. Njegova soba zapor je bila polna iztrebkov, brez luči in zunanje svetlobe, ubogi Armando pa zanemarjen in podhranjen.



Policija ga je odkrila povsem po naključju: iskali so člane tolp, povezane z mamili, in na revnem območju preiskovali hiše. Ko so ga osvobodili, je Armando le kimal z glavo. Detektivi, ki preiskujejo primer, so prepričani, da je dolgih 20 let živel v ujetništvu. »Ko smo ga našli in ga odpeljali ven, ni nič rekel. Nismo vedeli, ali ga je strah ali je zadrogiran,« je dejal šef policije Celso Marchiori. »Ni vedel, da smo policisti. Poklicali smo reševalce in odpeljali so ga naravnost v bolnišnico.« Moški še ne govori, policija pa je dodala, da je kazal znake duševnih težav; ko so vdrli v hišo, razen 36-letnika drugih ljudi tam ni bilo. V njej sicer živijo njegov oče, mačeha in njen sin.



Sosedje se ga spominjajo kot povsem normalnega 16-letnika, ki se je rad vozil z rolko in igral kitaro, všeč mu je bila skupina Nirvana. Mačeha ga je pogosto pretepala, potem je nekega dne izginil. Njegova družina je trdila, da se je odselil na sever Brazilije in da mu gre v življenju dobro, da se je zaposlil in si ustvaril družino.



Starši obtožbe, da so sina zapirali v klet, zanikajo. Njegov oče Amancio de Andrade trdi, da je Armando od doma odšel pri 18 letih, vrnil pa da se je prejšnji teden in družino prosil, naj ga zaklenejo v sobo in mu tako pomagajo z odvajanjem od droge. Ali je bil res zadrogiran, bodo pokazali testi, ki so jih že opravili.



Policija Amancia in njegove žene ni aretirala, so pa očeta obtožili nezakonitega ujetništva. A v svoji hiši ne živita več: zaradi napadov sosedov sta morala pobegniti.