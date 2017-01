Plaz je zasul hotel s 30 gosti in osebjem

RIM – Narava je spet udarila. V gorah v deželi Abruci v osrednji Italiji je plaz zasul hotel in z njim približno 22 gostov in sedem uslužbencev. Gorski reševalci, ki so se s snežnimi vozili, helikopterji in na smučeh vso noč prebijali do zasutega hotela v Farindoli na nadmorski višini 1200 metrov, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa našli dva preživela. Eden je prav v trenutku, ko se je sprožil večmetrski plaz, šel nekaj iskat v avtomobil. Italijanska civilna zaščita se boji, da drugih preživelih ni.



Nedostopen teren



Prvi reševalci so do hotela Rigopiano, ki leži približno 45 kilometrov od Pescare na vzhodni obali Italije, dobesedno prilezli okoli četrte ure zjutraj in sporočili, da v hotelu, ki ga je plaz menda premaknil za celih deset metrov, ni znakov življenja. Osemintridesetletni Giampiero Parete, ki so ga našli v avtomobilu, ki ga plaz ni zasul, je povedal, da so v hotelu ostali njegova žena in otroka. Spletna izdaja italijanskega časnika Corriere della Sera je poročala, da je drugi preživeli, Fabio Salzetta, reševalcem napisal sms-sporočilo, v katerem je povedal, da je zunaj hotela z vzdrževalcem, pred njim pa je le zid snega. Ali so našli tudi vzdrževalca, še ni znano. Do reševalcev pa je prišlo še eno pretresljivo sms-sporočilo, v katerem je par, ki je ostal ujet v hotelu, zapisal: »Na pomoč, umiramo od mraza.«



Na videoposnetkih, ki jih je objavila televizijska mreža Sky TG24, se je videlo, kako se reševalci sredi noči prebijajo skozi zasneženo pokrajino. Sneženje je bilo tako močno, da so tudi plugi imeli silne težave pri odstranjevanju snega s ceste, ki pelje do hotela pod 2914 metrov visoko goro Gran Sasso. Reševalna vozila so se morala ustaviti kakšnih devet kilometrov od hotela, saj je bilo na cesti več kot dva metra snega. Na posnetkih se je tudi videlo, da je hotel Rigopiano skoraj popolnoma zasut. Samo avla je ostala skoraj nedotaknjena, medtem ko je sneg vdrl skozi okna in vrata hotela.



Za zdaj še ni jasno, ali so plaz sprožili štirje močni potresni sunki, ki so v sredo stresli osrednji del Italije; eden izmed njih je imel magnitudo 5,7, v mestecu Castel Castagna pa je zahteval tudi človeško žrtev. Približno 130.000 gospodinjstev je noč preživelo brez elektrike, saj so potresni sunki podirali daljnovode in drugo infrastrukturo. Hotel Rigopiano je približno 90 kilometrov od epicentra potresa v Monterealu, vasici južno od Amatriceja, mesta, ki ga je avgusta lani razdejal katastrofalni potres, ki je zahteval skoraj 300 življenj. V deželi Abruci, kjer stojijo številni manjši smučarski centri, priljubljeni med smučarji iz Rima in mest na vzhodni obali, sicer velja opozorilo pred visoko nevarnostjo plazov.



Prepočasen odziv?



Reševalna akcija po plazu, obilnem sneženju in potresih pa ni potekala brez kritik. Kakor je novinarjem kanala Sky TG24 povedal lastnik bližnje restavracije Quintino Marcella, je od svojega kuharja, prej omenjenega Giampiera Pareteja, ki je bil na počitnicah v hotelu Rigopiano, že v sredo ob pol šestih popoldne prejel klic, v katerem mu je ta povedal, da je hotel zasul plaz in naj pokliče pomoč. Marcella je povedal, da je takoj poklical policijo in regionalni krizni center, kjer pa so mu zatrdili, da so bili pred dvema ali tremi urami v stiku z osebjem hotela in da je vse v redu. Marcella je dodal, da je nato klical tudi preostale klicne centre, a da ga nikjer niso jemali resno: po njegovih besedah se je reševalna akcija začela šele okoli osmih zvečer. Nezadovoljstvo je na televiziji izrazila tudi Daiana Nguyen iz zasneženega Terama, ki se je hudovala, da so jih zapustili prav vsi: »Govorijo, da bodo poslali vojsko, prišlo pa je od 30 do 40 ljudi z lopatami. Tukaj potrebujemo težko mehanizacijo!«



Vodja italijanske civilne zaščite Fabrizio Curcio se je branil, da so razmere v deželi Abruci zelo težke, saj da se borijo z dvema izrednima dogodkoma, ki sta že sama po sebi zelo zahtevna. »V primeru močnega sneženja prebivalcem svetujemo, naj ne zapuščajo domov, na območju potresov pa jim priporočamo, naj te zapustijo. Če ta dva elementa združimo, stvari postanejo skrajno zapletene.«