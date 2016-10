Pivskemu bratcu odrezal penis

BERLIN – Sodišče iz nemškega Limburga je 32-letnega moškega obsodilo na šest let in deset mesecev zapora, ker je umoril svojega pivskega prijatelja in mu potem odrezal genitalije. A obsojenec za zapahi vendarle ne bo preživel toliko časa, v ječi bo samo leto in pet mesecev, preostanek kazni pa bo preživel na kliniki za odvajanje od alkohola, je odločil sodnik. Izrekel je kazen, kot jo je zahtevalo tožilstvo, to je med procesom obtožbo spremenilo iz umora v povzročitev hudih telesnih poškodb z usodnimi posledicami.



Zgodilo se je marca letos, ko je 32-letni zdaj že obsojenec s svojo 53-letno žrtvijo popil več litrov vina; mlajši je imel v krvi 2,8 promila alkohola, starejši 3,7. Ko sta bila oba močno omamljena, je starejši napadel mlajšega in ga zgrabil za mednožje. Dvaintridesetletnik se je branil, 56-letnika je večkrat boksnil v obraz, da je padel na tla; potem se je zadušil z lastnim bruhanjem, je izvedelo sodišče. Vendar s tem se incident ni končal: 32-letnik je pograbil nož in z njim odrezal penis pokojnega.



Obsojenec je hotel žrtev kastrirati, ker je na njem hotel pustiti svoj pečat, je ob koncu sojenja in izreku kazni povedal sodnik. »Če bi bil tistikrat še živ, bi izkrvavel do smrti,« je še dejal sodnik.



Zločin je 32-letnik takoj priznal, vendar je njegov odvetnik pozneje priznanje umaknil in v njegovem imenu sodišče prosil, naj ga spoznajo za nedolžnega.