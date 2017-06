Pitbul do smrti ugriznil dojenčico

DETROIT – Obdukcija je potrdila, da je Susannah Jean Murray iz kraja Kalamazoo v ameriški zvezni državi Michigan umrla zaradi pasjega ugriza. Le za pet minut je ostala sama, varno pripeta v otroškem ležalniku, v hiši pa so bili tudi trije pitbuli, in zgodila se je tragedija. Ko je nekdo preveril, kako je z deklico, je imela Susannah na glavi veliko rano, iz katere je močno krvavela, eden od pitbulov pa je bil krvav okoli gobca. Dojenčico so nemudoma odpeljali na pediatrično kliniko, kjer so jo operirali. Poseg je trajal sedem ur, a kirurgi deklice niso mogli rešiti, umrla je naslednji dan zgodaj zjutraj.



»Grozljiva tragedija naj bo v opomin, da se nikoli ne sme pustiti dojenčka samega s psom ali psi oziroma drugimi hišnimi ljubljenčki. Vedno moramo paziti na ranljive otroke,« je dejal Terry Dixon s policijske postaje v Grand Rapids. Pes, ki je ogrizel dojenčico, je star okoli dve leti, je dejal Dixon in pristavil, da so ga odpeljali v karanteno v zavetišče, prav tako druga dva družinska psa. Mati Michelle Murray je bila v času tragedije doma, na terasi naj bi z nekom govorila, a ni bila ona tista, ki je ugotovila, da je hčerkico napadel pes.



Sosedje so povedali, da so se bali pitbulov in bili v njihovi bližini oprezni, saj so se v preteklosti že vedli agresivno. V hiši živita še dva otroka, o tragediji bo razpravljal tudi tamkajšnji center za socialno delo. »Pasma še ne pomeni, da jo moramo obsojati, vsak pes ima zobe, vsak lahko ugrizne,« je še povedal Dixon. Preiskava še poteka, ugotovitve pa bodo predali tožilcu, ki bo odločil o kazenskem pregonu.